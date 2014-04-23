الخارجية: تأجيل امتحانات الطلاب المصريين بليبيا إلى يوليو

قال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، إنه قد تقرر تأجيل موعد عقد امتحانات أبناء الجالية المصرية المقيمين فى ليبيا، والتى كان من المقرر عقدها بسفارة جمهورية مصر العربية فى طرابلس والقنصلية العامة فى بنغازى إلى شهر يوليو القادم 2014.

كما تقرر تأجيل امتحانات الصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى بالمدارس المصرية المصرح لها بتدريس المنهج المصرى فى ذات البعثتين إلى نفس الموعد فى يوليو 2014، علماً بأن الإدارات التعليمية ستقوم بعقد امتحان تكميلى للمصريين العائدين من ليبيا فى الفصل الدراسى الأول.