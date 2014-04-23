"فتح": نقدر دور مصر فى رعاية ملف المصالحة الفلسطينية لمدة 7 سنوات

تقدم أسامة القواسمى، المتحدث الرسمى باسم حركة فتح، بالشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبًا، لدعمها ورعايتها لملف المصالحة الفلسطينية خلال 7 سنوات حتى أنجزت بين فتح وحماس، واصفًا هذا اليوم بالتاريخى فى عمر الدولة الفلسطينية.

وأكد "القواسمى" فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" من فلسطين أن الإرادة السياسية هى التى أنجزت اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس، مشيرًا إلى أن إسرائيل استفادت من انقسام أبناء الشعب الفلسطينى وشرعت فى استباحة دمائه، موضحًا إدانة تل أبيب لهذا الاتفاق الذى سيوحد الشعب الفلسطينى على قلب رجل واحد.

وشدد القواسمى على ضرورة الدعم العربى والإقليمى والدولى للمصالحة التى أبرمت اليوم تحت مظلة الشرعية الفلسطينية، داعيًا الى تنفيذ بنود اتفاقى القاهرة والدوحة طالبًا من القيادة المصرية رعاية ودعم المصالحة، موضحًا أن تل أبيب غاضبة من إنهاء الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطينى وقامت بتنفيذ العديد من الغارات على قطاع غزة.