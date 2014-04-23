أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - المقاولون 4-2 المقاصة

Google+ Print
بالفيديو - المقاولون 4-2 المقاصة بالفيديو - المقاولون 4-2 المقاصة

استطاع المقاولون أن يعود للمنافسة مرة أخرى بعد أن حقق فوزا كبيرا على ضيفه المقاصة 4-2 في الأسبوع الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وحسم المقاولون المباراة من شوطها الأول بعد أن سجل أهدافه الـ4 خلاله لينهي على أمال المقاصة عمليا.

وتقدم محمود عزت بالهدف الأول للمقاولون في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 24 ثم أضاف أحمد زهران الثالث بعدها بدقيقة واحدة فقط قبل أن يختتم محمد فضل أهداف ذئاب الجبل في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني تماسك المقاصة واستطاع أن يقلص الفارق في الدقيقة 59 عن طريق حسين حمدي الذي عاد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 26 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري فيما تجمد رصيد المقاصة عند 23 نقطة في المركز الخامس.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية