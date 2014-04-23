بالفيديو - المقاولون 4-2 المقاصة

استطاع المقاولون أن يعود للمنافسة مرة أخرى بعد أن حقق فوزا كبيرا على ضيفه مصر المقاصة 4-2 في الأسبوع الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وحسم المقاولون المباراة من شوطها الأول بعد أن سجل أهدافه الـ4 خلاله لينهي على أمال المقاصة عمليا.

وتقدم محمود عزت بالهدف الأول للمقاولون في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 24 ثم أضاف أحمد زهران الثالث بعدها بدقيقة واحدة فقط قبل أن يختتم محمد فضل أهداف ذئاب الجبل في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني تماسك المقاصة واستطاع أن يقلص الفارق في الدقيقة 59 عن طريق حسين حمدي الذي عاد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 26 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري فيما تجمد رصيد المقاصة عند 23 نقطة في المركز الخامس.

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