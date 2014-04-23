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فالديز لم يكن يريد اللعب كحارس مرمى!

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فالديز لم يكن يريد اللعب كحارس مرمى! فالديز لم يكن يريد اللعب كحارس مرمى!

مدريد، (إفي): كشف حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني فيكتور فالديز، أنه لم يكن يرغب مطلقا في اللعب كحارس مرمى ولكنه أجبر على هذا الأمر من أفراد أسرته ومدربيه، الذين شعروا بأنه موهوب في هذا المركز.

جاء ذلك في كتاب فالديس الجديد الذي يحمل عنوان "METODOV" أو "طريقة v" في الإشارة إلى أول حرف من اسمه، ونشرت صحيفة (ماركا) الإسبانية مقتطفات منه اليوم الأربعاء.

ويقول فالديز في كتابه إن أفراد أسرته ومدربيه هم من أجبروه على اللعب كحارس مرمى بسبب الموهبة الفطرية التي لديه، مبينا أنه فكر مرات عديدة في عدم المواصلة ولكنه لم يفعل ثم تجاوز بعدها كل العقبات ووصل إلى حراسة عرين الفريق الأول لكرة القدم بالبرسا.

وكتب فالديز هذا الكتاب بنفسه ويستعرض فيه ملامح من حياته بجانب الطرق الثمانية التي يستخدمها لكي يتجاوز الضغط ويتمكن من تحقيق أهدافه.

ويؤكد فالديز أن هذه الطرق هي ثمرة الخبرات التي اكتسبها في حياته وقد ساعدته في التغلب على مخاوفه وفي أن يصبح واحدا من أفضل حراس المرمى في العالم، ويفوز بعدة بطولات سواء مع ناديه الكتالوني أو منتخب إسبانيا.

ومن المعروف أن فالديز (32 عاما)، فاز بستة ألقاب في بطولة الدوري المحلي وثلاثة في دوري الأبطال الأوروبي مع برشلونة، كما توج بمونديال 2010 وببطولة كأس الأمم الأوروبية 2012 مع منتخب إسبانيا.

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