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رئيس جمارك قرية البضائع : نعانى عجزا فى العاملين بنسبة 40%

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رئيس جمارك قرية البضائع : نعانى عجزا فى العاملين بنسبة 40% رئيس جمارك قرية البضائع : نعانى عجزا فى العاملين بنسبة 40%

أعلن محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لجمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء وجود عجز فى قوة العاملين بكل قطاعات الجمارك بلغت نسبة 40 % مماتسبب فى تأخر عمليات الإفراج والشحن لطرود الإستيراد والتصدير .. جاء ذلك فى تصريحات صحفية وقال تقدمنا بطلبات وشكاوى كثيرة لمسئولى مصلحة الجمارك ولكن للأسف لم تحل المشكلة التى تسببت فى حدوث تكدس فى مختلف المواقع وإضطررنا لتنفيذ نوبتجية إضافية تبدأ من 3 عصرا حتى 11 مساء كل يوم من أجل إنهاء إجراءات العشرات من الطرود الخاصة بتسيير العمل فى المصانع المصرية ومراعاة حالة الطرود المصدرة إلى معظم دول أوروبا .
> أضاف كانت قوة العمل فى كل مواقع قرية البضائع قبل سنوات حوالى 1500 مأمورا وموظفا وعاملا وسائقا بينما تصل حاليا إلى حوالى 850 موظفا فقط مما يمثل ضغطا كبيرا على العاملين ونأمل أن يلبى وزير المالية إحتياجات القرية بسرعة خاصة وأنها تحقق إيرادات كبيرة تصل فى الشهر أكثر من 170 مليون جنيه .

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