تقرير - فيرجسون أعطى الضوء الأخضر لإقالة مويس

أشارت تقارير إخبارية إنجليزية أن الاسكتلندي سير أليكس فيرجسون أعطى الضوء الأخضر لإدارة مانشستر يونايتد من أجل إقالة مواطنه ديفيد مويس من تدريب الفريق.

وكان مويس قد خلف فيرجسون المدير الفني الأبرز في تاريخ مانشستر يونايتد بداية هذا الموسم قبل أن تتم إقالته صباح الثلاثاء.

وأكدت صحيفة ديلي ميل أن فيرجسون كان ضمن اجتماع الإدارة مساء يوم الأحد الذي كان يحدد مصير ديفيد مويس مع الفريق.

وقاد مويس مانشستر يونايتد لواحد من أسوأ مواسمه منذ أكثر من 20 عاما بعد أن فشل في التأهل للبطولات الأوروبية إضافة للخروج خالي الوفاض هذا العام.