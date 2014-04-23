بوسكيتش يتدرب بمفرده وماسكيرانو يعود لمران برشلونة

برشلونة، (إفي): واصل لاعب خط الوسط سيرجيو بوسكتيس التدريب منفردا، فيما انضم الأرجنتيني خابيير ماسكيرانو إلى المران الجماعي لفريق برشلونة اليوم الأربعاء.

ووفقا لما أعلنه العملاق الكتالوني، يواصل بوسكتيس الذي لم يستطع المشاركة في لقاء البرسا الأحد الماضي أمام أثلتيك بلباو بالليجا عندما فاز الأول بنتيجة 2-1 ، مرانه بشكل منفرد.

وخاض لاعبو البرسا مرانهم الثاني لهذا الأسبوع استعدادا لمواجهة فياريال الأحد القادم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وشهد مران البرسا تحت قيادة مدربه خيراردو (تاتا) مارتينو اليوم حضور الحارس ماسيب والمدافعين سيرجي جوميز وجريمالدو ولاعب الوسط سيرخي سامبير.

ويحتل برشلونة وصافة الدوري برصيد 81 نقطة متجاوزا ريال مدريد، الذي تتبقى له مباراة، بنقطتين وبفارق أربع نقاط خلف صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد.