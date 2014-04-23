أخبار عاجلة

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: الاهتمام بالأيتام لن يقتصر على الشهر الحالي -
"تموين دمياط" تشن حملة على أسواق الأسماك والمخابز -
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف.. (صور) -
12 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في منطقة تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رانيا فريد شوقي: لا أملك حساباً على تويتر

Google+ Print
رانيا فريد شوقي: لا أملك حساباً على تويتر رانيا فريد شوقي: لا أملك حساباً على تويتر

أعربت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي عن استيائها من الشخصية التي تنتحل شخصيتها على "تويتر" وتتحدث بلسانها مع الجمهور.
وقالت رانيا في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، إنها لا تملك أي حساب على "تويتر"، وإنّ الشخصية التي تحمل اسمها مزيفة، وأكدت أنها لا تحب التواصل عبر "تويتر" وتفضّل عليه الـ"فيس بوك".
وكان حساب يحمل اسم رانيا فريد شوقي على تويتر قد اعتذر باسم الشعب المصري إلى اللبنانيين، بعد تهجم الممثلة أثار الحكيم المهينة للشعب اللبناني، وأعربت عن تضامنها مع هيفا وهبي ضد إيقاف عرض فيلمها "حلاوة روح" من قبل السلطات المصرية، بل وتغزلت في هيفا في اطلالتها الاولى في برنامج "شكلك مش غريب".

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي