رانيا فريد شوقي: لا أملك حساباً على تويتر

أعربت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي عن استيائها من الشخصية التي تنتحل شخصيتها على "تويتر" وتتحدث بلسانها مع الجمهور.

وقالت رانيا في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، إنها لا تملك أي حساب على "تويتر"، وإنّ الشخصية التي تحمل اسمها مزيفة، وأكدت أنها لا تحب التواصل عبر "تويتر" وتفضّل عليه الـ"فيس بوك".

وكان حساب يحمل اسم رانيا فريد شوقي على تويتر قد اعتذر باسم الشعب المصري إلى اللبنانيين، بعد تهجم الممثلة أثار الحكيم المهينة للشعب اللبناني، وأعربت عن تضامنها مع هيفا وهبي ضد إيقاف عرض فيلمها "حلاوة روح" من قبل السلطات المصرية، بل وتغزلت في هيفا في اطلالتها الاولى في برنامج "شكلك مش غريب".

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