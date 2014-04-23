بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين لحادث قطار دهشور أمام جنح أكتوبر

بدأت محكمة جنح أكتوبر أول نظر ثاني جلسات محاكمة عاملي مزلقان وسائق القطار وسائق السيارة النقل التي اشتركت في حادث قطار دهشور الذي راح ضحيته 29 قتيلا وأصيب 35 آخرون.

ويواجه المتهمون تهم القتل الخطأ لـ 29 شخصا والشروع في قتل 35 آخرين والإهمال الجسيم والتقصير في أداء العمل.

وكانت النيابة استمعت لأقوال عاملي المزلقان المتهمين في الحادث وقررا أنهما كانا متواجدين بغرفتهما وفوجئا بوقوع الحادث.

وأضاف المتهمان في التحقيقات أنه من المفترض أن عامل البلوك بالكيلو 12 الذي يسبقهما يتصل بهما أثناء مرور كل قطار إلا أنهما لم يتلقيا اتصالا منه قبل مرور القطار المنكوب.

فيما قرر سائق القطار أمام حسن المتناوي مدير النيابة أنه كان يسير على سرعة 50 كم في الساعة وإشارات المزلقان كانت مضيئة وبالتالي لم يتوقع وجود خطأ إلا أنه فوجئ بالحادث ولم يتمكن من فرملة القطار لأن جهاز الفرملة إلكتروني وليس يدويا كما في القطارات القديمة.

وأشار إلى أنه تمكن من السيطرة على القطار بعد نحو كيلو ونصف وأنه لم يكن يري سوي غبار متصاعد من شدة الاصطدام وسمع صرخات تدوي من أمامه.