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طرح 936 طن مواد بترولية بمحطات الوقود في قنا‎

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طرح 936 طن مواد بترولية بمحطات الوقود في قنا‎ طرح 936 طن مواد بترولية بمحطات الوقود في قنا‎

محطة وقود

أكد على جابر مدير عام بقنا أنه تم طرح 936 طنا من المواد البترولية بمختلف أنواعها بمحطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة بالإضافة إلى وصول 350 طن من غاز البوتاجاز المخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز.

وأوضح جابر أنه قد تم طرح 330 طن من السولار و150 طنا من بنزين 80 ، و106 طنا من بنزين 92 فضلا عن وصول 350 طن من الغاز الصب لمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمركز قفط ، مشيرا إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات على محطات الوقود لمتابعة توزيع المواد البترولية، ومدى إلتزام المحطات بتوزيع الحصص المخصصة للوقود بأنواعة المختلفة مؤكدا أنه سيتم سحب تراخيص محطات الوقود التى ترفض إستلام الوقود أو تقوم بتخزينه لبيعة بالسوق السوداء.

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أونا

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