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"المصرية للمطارات" تدرس تقييم الأثر البيئى لمشروع مطار شرم الشيخ الجديد

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"المصرية للمطارات" تدرس تقييم الأثر البيئى لمشروع مطار شرم الشيخ الجديد "المصرية للمطارات" تدرس تقييم الأثر البيئى لمشروع مطار شرم الشيخ الجديد

قال اللواء طيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات إن المطارات بأى مدينة هى الواجهة والانطباع الأول للسائح، لذا فإن الشركة المصرية للمطارت قد وضعت من أهم أهدافها تطوير المطارات المصرية لتضعها على الخريطة الدولية فى المكانة التى تستحقها، مشيرا إلى أن الشركة تسعى حاليا لإنشاء توسعات جديدة بمطار شرم الشيخ على أحدث النظم، والمعايير العالمية، لكى يستوعب الزيادة المتوقعة فى حركة الركاب والطائرات فى المستقبل القريب، ويضاهى المطارات العالمية من حيث جمال التصميم وروعة البناء وجودة الخدمة، باختصار شديد نسعى لأن تكون القوة الاستعابية للركاب والمبانى والممرات واجهة مشرفة لمدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء.

وأوضح "نصر" أن المشروع يساهم كثيرا فى الاقتصاد القومى وله أوجه تنموية كبيرة تعود بالفائدة على المجتمع ككل، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية المتمثلة فى خلق فرص عمل جديدة، تصل إلى 750 فرصة عمل مباشرة + 3500 فرصة عمل غير مباشرة.

كان "نصر" قد بدأ كلمته أثناء جلسة التشاور العلنية لدراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع مطار شرم الشيخ الجديد، بالترحيب باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمشاركين الحضور، فيما نقل تحيات وتقدير الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، وتمنياته لهم بالتوفيق، وأن ينال المشروع قبولكم، وتمنياته لمحافظة جنوب سيناء بالتقدم والازدهار.

استكمل "نصر" كلمته قائلا إن الأحداث الراهنة وتأثيراتها السلبية على حركة السياحة، ومن ثَمَ على حركة الطيران، كان من شأنه أن يكون عائقاً أمام أى خطط مستقبلية للتطوير، وبما أننا على يقين كامل أن هذه التأثيرات وقتية ولن تلبث أن تنتهى، وأننا لن نتغلب عليها إلا بمزيد من العمل المضنى والبناء المستمر.

وأشار نصر إلى أن الحرص الشديد على عملية التوسعات التى تجرى فى المطار، لا تقلل من الاهتمام أيضا بعدم الإضرار بالبيئة المحيطة به، وهذه هى المعادلة الصعبة التى نسعى إلى تحقيقها.

وأضاف أن مناقشة المشروع، تبين مدى الحرص على أن تكون المطارات صديقة للبيئة، والتأكد من أن التأثيرات البيئية الناتجة من تشغيل المطارات هى فى أقل الحدود الممكنة، وفقاً للقواعد والتوصيات المحلية والدولية. فالشركة المصرية للمطارات تسعى دائما وبكل قوتها أن تجعل هذا المشروع فخرا لكل مصرى، وأن يكون إحدى المناطق الرائعة، ومن أفضل البوابات المميزة لوطننا الغالى ولجنوب سيناء.
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