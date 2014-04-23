المحكمة تستمع لشهود فى محاكمة المعزول في قضية ” الهروب الكبير ”

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة ” 15 ” برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا .. المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات المحاكمة في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة أعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى ..

وقال عاطف شريف عبد السلام مساعد وزير الداخلية عقب ثورة 25 يناير واكد ان معلوماته ان عقب احداث تونس وهورب بعض المساجين فى تونس وكناك حالة قلق داخل السجون المصرية وخاصة بمشاهدة القنوات المحلية واحيانا يبث فيها احداث ميدان التحرير وكنا راصدين حالة القلق داخل السجون وان لدى اربعين سجن موزعين من برج العرب شمالا وادى النطرون وكنا راصدين حالة القلق داخل السجون وقمنا بتنفيذها ومنها رفعوحالة الاستنفار وحالة الخدمات وبعد احداث يناير فوجئنا بحالة اضرابات داخل السجون وبدا المسجونين يشيعو ان هناك هروب فى السجون وان بعض السجون فيها مسجونيين سياسين من تنظيمات متطرفة من جماعات الجهاد والاخوان والتكفير والهجرة وهناك سجين سياسى ينفذ حكم محكمة

وتابع: هناك معتقل سياسى وهذا قرار من وزير الداخلية والموجوحين فى ابو زعبل وطرة ووادى النطرون موجود فيها سياسيين واول الهروب وهوجمت كانت السجون السياسية واول سجن يوم 29 يناير كان سجن ابو زعبل والذى كان بة تنظيم القاعدة وبدو سيناء بدا من العاشرة صباحا حتى تم اخراج المسجونين كاملة والسيناريو الذى تم فى سجن ابو زعبل ان العناصر المقتحة قتلت الحراسة وكان معها سيارات دفع رباعى ولوادر والتى كسرت الاسوار سواء السجناء السياسين او الجنائيين كسرو العنابر وهربو حتى المغرب وكان يوجد بة رمزى موافى طبيب تنظيم القاعدة ولاسف خطة التامين لم تنجح فى مقاومة التامين وطبقا لخطة التامين الاستعانة بمديرية امن القليوبية ومع احترامى لبلد كلها وكما قال منصور العيسوى ان كسر الشرطة ومحرر لها شهادة وفاة يوم 28يناير وفى مساء 29يناير حوالى الساعة التاسعة ابتدى الهجوم على سجن وادى النطرون التى بها اربع سجون وكان مسلسل الهورب كان نفس مسلسل سجن ابو زعبل من خلتل الوادر وسيارات الدفع الرباعى وكل المسجين هربو ومنهم السياسى والجنائى وايضا سجن القطا وهو من اخطر السجون التى به عناصر جنائية وتم مهاجمته من عناصر المسجونين الجنائين ولكن لم ينجح احدا منة من الهروب وايضا سجن المرج التى به عناصر حزب الله ومنه سامى شهاب واكد الشاهد عاطف شريف ان الناس خاضو فى ذمتنا ونحن من فتحنا السجون حتى اشاعة الفوضى فى البلاد ولكن اؤكد ان السجون التى تم الهروب منها هى السجون التى بها عناصر سياسية عن طريق عناصر خارجية ومنها كما عرفت ان لهجتهم بدوية غير مصرية ويرتدون زى البدو واثناء معاينتى وجدت هناك فوارخ طلقات غير مصرية .

وأكد الخبراء فى وزارة الداخلية انها لاتستخدم فى مصر وقالو انها اسرائيلية ونحن لم يكن احدا من افراد الشرطة ان يبيع ذمتة ولو كان هناك خطة لاشاعة الفوضى لكان المساجين المهربين اكثر من ذلك وعلى سبيل المثال سجن طرة وهذا ماحدث.