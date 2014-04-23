بسكويت بالزبيب:هديتكِ لأطفالكِ

المقادير:

-300 غرام من الدقيق الأبيض

-100 غرام من السكر

-200 غرام من الزبدة

للحشو:

-10 حبّات من اللوز، مقطّعة إلى قطع صغيرة

-ملعقة صغيرة من القرفة

-50 غراماً من الزبيب أو البلح أو التين أو البرقوق المجفّف

طريقة التحضير:

1 - في قدر، يخلط كلّ من الدقيق والزبدة السائحة والسكر بالأصابع، حتى تتماسك حبّات الدقيق.

2 - يقسم الدقيق إلى نصفين: يخلط النصف الأول مع اللوز، فيما يخلط النصف الثاني مع القرفة والفاكهة الجافة المختارة.

3 - يعجن كلّ من القسمين على حدة، وتفرد كل كرة عجين على مسطّح مغطّّى بالدقيق الأبيض منعاً لالتصاقها، ثم تقطّع إلى أشكال محبّبة للأولاد كالنجمة والهلال.

4- توضع هذه الأشكال في صينية مانعة للإلتصاق، يتمّ إدخالها إلى فرن سبقت تحميته، وذلك على درجة حرارة متوسطة لمدّة 15 دقيقة.

(هذه المقادير تكفي لإعداد 20 حبّة).

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