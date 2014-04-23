مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز رسمياً معاً من جديد

ظهر جلياً مؤخراً، أن النجمان Michael Douglas وCatherine Zeta-Jones لا يستطيعان التخلي عن بعضهما والتعايش مع فكرة الإنفصال.

فقد توالت المناسبات الرسمية التي جمعتهما سوياً مؤخراً، كأي ثنائي يجمع بينهما الحب والعلاقة المتنية.

وبعد أن أكد Douglas، البالغ من العمر 69 عاماً، عودته الى Zeta-Jones ، البالغة من العمر 44 عاماً، منذ أشهر، لم يكن هناك أي مناسبة جمعتهما ولا حتى استطاعت أي عدسة بابراتزي إلتقاط صورة لهما، الا عندما حضرا معاً افتتاح مسرحية "The Library" في المسرح العام في نيويورك منذ أسبوع، حيث كانت المرة الأولى التي يسيران فيها معاً على السجادة الحمراء منذ انفصالهما.

ولم يمضي أيام حتى تكرر الظهور وشاركا النجمة Meryl Streep في حفل تكريمها بجائزة " Monte Cristo ".

وهذا الظهور لا يترك أي مجال للشك بعودة المياه الى مجاريها بينهما، بل يؤكد ما ذكره Douglas مراراً، أنهما يأخذان راحة ومن المستحيل أن ينفصلا.

يذكر أن علاقة النجمان بدأت عام 1999، وقد تزوجا في العام 2000 ولديهما ولدان، غير أنهما انفصلا في آب/أغسطس 2013 وأعلنا انهما قرّرا الإبتعاد عن بعضهما لبعض الوقت لتقييم زواجهما، إلى أن قررا العمل على إنجاح علاقتهما في بداية العام الحالي.

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