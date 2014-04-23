Chopard في تعاون جديد مع هارومي كلوسوسكا دي رولا

أعلنت دار "شوبارد" Chopard عن تعاونها الجديد مع الرسامة اليابانية "هارومي كلوسوسكا دو رولا" Harumi Klossowska de Rola التي تقدّم لنا عالمها الفني في مجموعة رائعة من الحيوانات. وهارومي هي فنانة ذات رؤية مميزة وخيال رائع، وهي من الفنانات اللواتي يشاطرن دار Chopard عالمها الفني الذي يعج بالحيوانات الرائعة وبالحجارة الكريمة. فبعد الإبداعات الثلاثة الأولى التي صمّمتها للدار، تغتني شراكتها القوية مع العلامة السويسرية بأربعة قطع جديدة تتألف من أفعيين ومن فهد أسود وفهد مرقّط ـ

اطلعي على بعض القطع التي صممتها هارومي لدار Chopard وأخبرينا ما رأيك بها.