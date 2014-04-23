15 فستاناً مزيناً بالورود الربيعية لسهراتك

في أيام الربيع تظهر الورود في الأزياء المختلفة، وتلهم أشهر مصممي الأزياء ليبدعوا بتصاميم أنثوية رائعة مزينة بها، وعلى الرغم من طغيان الطبعات الموردة على مختلف التصاميم والأزياء، إلا أننا لاحظنا بشكل خاص ظهور العديد من الورود البارزة أو المثبتة على الفساتين بطريقة أنيقة وساحرة.

قد تعتقدين أن هذا النوع من الطبعات يظهر بشكل متكرر في كل مرة، ولكننا شاهدنا العكس تماماً في عروض ربيع وصيف 2014، حيث أبدع المصممون باستخدام الورود في ألوان مختلفة كل مرة، بحيث ظهرت الورود باللونين الأبيض والأسود في مجموعة "Stella McCartney" و"Naeem Khan"، كما شوهدت بتموجات اللون الأزرق في مجموعة "Badgley Mischka"، أما في مجموعة "Zac Posen" فقد ظهرت بلون أخضر رائع.

أجمل التصاميم الموردة التي شوهدت في هذا الموسم حملت بصمة المصمم الإيطالي المبدع Giambattista Valli، ولا يمكن أن ننسى ورود الساكورا الناعمة التي زينت تصاميم "Dolce & Gabbana" بطريقة ساحرة.

اخترنا لك في الصور أعلاه أجمل 15 فستاناً مزيناً بالورود من مجموعات ربيع وصيف 2014.

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