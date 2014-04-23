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حضور مدير مصلحة السجون السابق للإدلاء بشهادته في قضية “الهروب الكبير”

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حضور مدير مصلحة السجون السابق للإدلاء بشهادته في قضية “الهروب الكبير” حضور مدير مصلحة السجون السابق للإدلاء بشهادته في قضية “الهروب الكبير”

حضر منذ قليل اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون السابق الي اكاديمية الشرطة للأدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في محاكمة المعزول محمد مرسي في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والتي عرفت أعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” من سجن وادي النطرون يوم 28 يناير 2011 ” جمعة الغضب ” والمتهم فيها مع 130 متهم أخرين من قيادات الإخوان علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى ..

كما انه من المقرر ان تستمع ايضاً المحكمة الي اقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية االأسبق.

تعقد الجلسة أمام الدائرة ” 15 ” بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا .

 

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