كيري يهدد موسكو بـعقوبات مشددة

أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الروسي سيرجي لافروف بـ”قلقه العميق” إزاء عدم اتخاذ موسكو “إجراءات إيجابية” كافية لنزع فتيل التوتر في الأزمة الأوكرانية كما أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية الثلاثاء.

وأضاف المسؤول بحسب ما افادت “سكاي نيوز عربية” أن كيري هدد أيضا لافروف بفرض “عقوبات مشددة” على موسكو إذا لم تبادر إلى تحقيق تقدم على صعيد تطبيق اتفاق جنيف الذي أبرم الأسبوع الماضي.

ونص اتفاق جنيف بشكل أساسي على نزع أسلحة المجموعات المسلحة وإخلاء المباني التي تحتلها هذه المجموعات، سواء تلك الموالية للغرب في كييف أو الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.