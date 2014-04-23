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«الشركة القابضة» تدرس رفع أسعار المياه من 10 إلى 30 %

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«الشركة القابضة» تدرس رفع أسعار المياه من 10 إلى 30 % «الشركة القابضة» تدرس رفع أسعار المياه من 10 إلى 30 %

الشركة-القابضة-لمياه-الشرب-والصرف-الصحى

كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة ستتقدم خلال أيام بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، لرفع المياه نتيجة زيادة أسعار الكهرباء.

وقال «رسلان»، في تصريحات صحفية، نشرت اليوم الأربعاء، إن زيادة أسعار الكهرباء تؤثر على أسعار تعريفة المياه، نظرًا لأن محطات المياه تعمل بالكهرباء، متوقعًا أن تبدأ الزياردة بـ10% للشريحة الأولى التي تستهلك المياه بنسبة صغيرة، و20% للشريحة الثانية، و30 % للشريحة الثالثة.

وأضاف أن الشركة ستدرس الزيادة لتحديدها خلال أيام، وبعد الانتهاء منها سيتم إرسالها إلى مدير الجهاز التنظيمي للشرب والصرف الصحي، المهندس محمد حسن، لعرضها علي وزير الإسكان، ثم عرضها على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بعد ذلك.

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