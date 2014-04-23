1012 إجمالي عدد العابرين لميناء رفح البري أمس

أعلن مسئول في ميناء رفح البري أن إجمالي عدد العابرين اليوم بلغ 1012 فردا بين مصر وقطاع غزة.

وأوضح أنه وصل إلى البلاد من قطاع غزة 74 من العالقين والحالات الإنسانية، بينما غادر البلاد إلى قطاع غزة 938 فردا، منهم 719 من المعتمرين القادمين من الأراضي السعودية عقب أداء العمرة عن طريق مطار القاهرة الدولى، والباقي من العالقين والحالات الإنسانية.

يذكر أنه تم تشغيل ميناء رفح البري أول أمس الأحد، ولمدة يومين لعبور المعتمرين والعالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، وقد بلغ إجمالى عدد العابرين خلال اليومين الماضيين 1585 فردا بين مصر وقطاع غزة.

ووصل إلى البلاد من قطاع غزة 810 أفراد منهم 797 من المعتمرين المتجهين إلى الأراضي السعودية لأداء العمرة عن طريق مطار القاهرة الدولي والباقي من العالقين، بينما غادر البلاد إلى قطاع غزة 775 فردا من العالقين والحالات الإنسانية.

أ ش أ