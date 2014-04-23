سوق الحفلات ينتعش في شم النسيم

القاهرة : أحمد عاشور تصوير : شريف عبد ربه وسامح المنسي

عدد كبير من الحفلات المميزة شهدتها العديد من المناطق في مصر، وبالرغم من إلغاء حفلتي حماده هلال وكارول سماحة لأسباب أمنية، إلاّ أنّ الحفلات الأخرى شهدت إقبالاً جماهيرياً مكثفاً فيما تألّق نجومها في إشعال أجواء المسرح.

سيدتي نت رصد وتابع حفلات شم النّسيم في هذا التّقرير

لقد كان حفل الفنان محمد حماقي من أقوى حفلات شم النّسيم الذي أحياه برأس سدر بقرية "موسى كوست"، حيث حضر حماقي بصحبة حسن الميرغني، وحارسه الشخصي "فتحي تاج"، في تمام الساعة الرابعة عصراً، كما رافقه رجال من وزارة الداخلية طوال الحفل، وصعد حماقي المسرح في تمام الساعة الثامنة والنصف، ليجد الألاف من جمهوره في انتظاره بعد أخر حفل له باستاد القاهرة حيث احتفل بمرور 10 أعوام على مشواره الفنّي.

ورغم الطّقس البارد إلا أنّ جمهور حماقي ظل يرقص معه طوال الوقت، حتى أنّ الفنان طلب من الجمهور أنّ يرتدي جاكيت لشدّة البرد، كما طلب منهم شرب الشّاي على المسرح أثناء الغناء قائلا: "شوية الشاي دول هيخلوني أطول معاكن أكتر".وذلك وسط صيحات الجميع.

وقام حماقي بغناء العديد من الأغاني الجديدة والقديمة، الذي صرّح انّه يريد غناء منها أغنية "أول ليلة" التي طلبها منه "وليد الحريري"، كما أهدى أغنية قديمة لصديق الدّراسة في الجامعة "ساهر" الذي هو أيضاً عضو فرقته الموسيقية.

وقدّم الشّكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل وبالأخص وليد منصور ووليد الحريري، ورحّب بهما على المسرح وبدورهما قدما الشكر له.

كما شكر حماقي أيضاً حارسه الشّخصي فتحي تاج واسلام اسماعيل وفرقته الموسيقية وكل القائمين على الحفل.

وحرص حماقي على التقاط صورة “Selfie” مع جمهوره بطريقة بهاتفه الخاص، لرفعها على حسابه الشخصي على موقع "انستغرام". وأشار إلى أنّ الحفل كان بدعوات مجانية، والحضور كان بالألاف.

كما أحيّ المطرب رامي صبري حفلة قوية وناجحة، في قرية "أوشن بلو" بالعين السخنة.

وحضر الحفل عدداً كبيراً من روّاد القرية من الأسر والشّباب من محبي رامي، والذين حرصوا على مشاركته الغناء والرّقص وسط أجواء الهواء الطلق.

رامي قدّم معظم أغاني البومه الأخير "وأنا معاه" منها "بترجع ليه" ،"أسعد يوم" ،"قربني ليك" ،"أحلى من الأول" .. كما طالبه الجّمهور بإعادة غناء أغنيتي "مش فارق" ،"ما سألتنيش" .

كما قدّم صبري عدداً من أغانيه القديمة منها "حبيبي الأولاني"،و"فرجت الناس عليا"، و"ألف مشا الله"، و"كلمة"، والكلام كله عادي".. و غيرها من الأغاني التي أشعلت وصلات الرقص على مدى ساعة ونصف.

والجدير ذكره أنّ رامي صبري يعتبر من المطربين الأعلى أجراً خلال شم النّسيم. ويستعد لإحياء حفل ضخم باستاد القاهرة في أول أيام شهر أيار/ مايو المقبل بحضور طلاّب الجّامعات الخاصّة ممن وقع اختيارهم على رامي، لمشاركته الإحتفال بختام الأنشطة الطلاّبية. فيما تقوم شركة تالنت وليد منصور بتنظيم حفل "أوشن بلو" وحفل استاد القاهرة.

خالد سليم كان من بين النّجوم الذين شاركوا في حفلات شم النّسيم حيث قدّم حفلاً مميزاً حضره عدداً كبيراً من روّاد وأعضاء نادي هيلوبولس بمدينة الشّروق .

وأحيّ خالد سليم الحفل بعد عودته من أبو ظبى لتصوير مشاهده فى مسلسل الحب سلطان، حيث قدّم عدداً كبيراً من الأغاني الرومانسية، منها "بلاش الملامه"، و"هتروح بدرى ليه"، و"ويالى غايب"، وحرص على التقاط الصّور التذكارية مع الجّمهور بالموبايل، كما

حرص خالد على تلبية دعوة أحد معجبيه بالتّرحيب به عن قرب، وقام بالإستلقاء على أرضية المسرح حتى يلبّي دعوة أحد محبيه، وهو ما قابله جمهور الحفل بالتّرحيب الشديد وتوجيه التّحية لخالد على هذا التصرف.

وشارك خالد سليم الحفل المطرب دياب الذي أشّعل الحفل بأغنيته "غمازات"، كما قدّم عدداً كبيراً من أغانيه الجديدة، كما حقق فريق بلاك تيما نجاحاً كبيراً منذ دخوله المجال الفنّي، ونجح في تقديم حفل قوي حيث تفاعل معهم الجمهور بشكل كبير.

أما نادي الشّمس شهد أيضاً حفلاً مميزاً، أحياه المطرب سعد الصّغير الذي أشعل أجواء الحفل بوصلات الرّقص المستمرة، التي قدمها مع أغانيه وأشعل أجواء الحفل حيث رقص الجّمهور وتفاعل معه بشكل مميز، أما الفقرة الثانية من الحفل فكانت من نصيب المطرب محمد نور الذي قدّم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه وحرص على مشاركة الجمهور في الغناء حيث غنوا معه العديد من الأغاني التي حفظوها.

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