برلماني إيراني: العلاقات الوثيقة بين طهران والرياض تخدم مصالح العالم الإسلامي

وصف رئيس مركز البحوث، التابع لمجلس الشوري الإيراني، كاظم جلالي، إيران والسعودية، بأنهما بلدان مهمان في المنطقة، وقال إنه كلما توثقت العلاقات بينهما كان ذلك لصالح العالم الإسلامي.

وقال البرلماني الإيراني، في تصريح لوكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، إن توجه الحكومة الإيرانية لتعزيز العلاقات مع السعودية يعد إجراءً إيجابيًّا بحد ذاته، لأن إيران والسعودية تحتلان موقعًا مميزًا في العالم الإسلامي.

وأضاف النائب «جلالي»، وهو عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي، أن العلاقات بين إيران والسعودية، ونظرًا للطاقات الاقتصادية والسياسية التي يتمتع بها البلدان، ستكون مهمة جدًّا وحيوية لتسوية القضايا الإقليمية.