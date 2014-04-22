أخبار عاجلة

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: الاهتمام بالأيتام لن يقتصر على الشهر الحالي -
"تموين دمياط" تشن حملة على أسواق الأسماك والمخابز -
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف.. (صور) -
12 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في منطقة تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصدرقضائي: الأموال العامه تحقق في بلاغ يتهم “البدوي” بإهدار أموال حزب الوفد

Google+ Print
مصدرقضائي: الأموال العامه تحقق في بلاغ يتهم “البدوي” بإهدار أموال حزب الوفد مصدرقضائي: الأموال العامه تحقق في بلاغ يتهم “البدوي” بإهدار أموال حزب الوفد

السيد البدوى

كشف مصدر قضائى، عن أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار أحمد البحراوي تجري تحقيقاتها في البلاغ المقدم ضد الدكتور السيد البدوي محمد شحاتة رئيس حزب الوفد الحالي، حول تضخم ثروته.

وأضاف المصدر، أن التحقيقات تجرى بناء على البلاغ رقم 175 لسنة 2012، المقدم لإدارة الكسب غير المشروع، والمقدم ضد رئيس حزب الوفد الدكتور حول تضخم ثروته، وإهدار أموال حزب وصحيفة “الوفد”.

وأشار المصدر، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر إحالة البلاغ للنائب العام، الذي أحاله بدوره للأموال العامة .

ويذكر ان، فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد والمرشح لرئاسته، قد شن هجوما على الدكتور السيد البدوى الرئيس الحالى لحزب الوفد بإهدار 74 مليون جنيه من ودائع الحزب، بسبب تعاقده بصورة منفردا، وبالأمر المباشر مع أحد شركات الدعاية والإعلان للحصول على الإمتياز الاعلانى لجريدة الوفد، ولكن الشركة إمتنعت عن السداد مما أهدر ودائع مالية ظل الحزب يحافظ عليها منذ سنوات طويلة حيث كانت الودائع 92 مليون جنيه في آخر جمعية عمومية لوفد عقدت في 2010، تبقى منها حاليا 18 مليون جنيه فقط.

ومن المنتظر أن تجرى انتخابات الوفد على موقع رئيس الحزب الجمعة المقبلة ، حيث يتنافس البدوي وبدراوي على رئيس الحزب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا