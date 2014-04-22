مصدرقضائي: الأموال العامه تحقق في بلاغ يتهم “البدوي” بإهدار أموال حزب الوفد

كشف مصدر قضائى، عن أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار أحمد البحراوي تجري تحقيقاتها في البلاغ المقدم ضد الدكتور السيد البدوي محمد شحاتة رئيس حزب الوفد الحالي، حول تضخم ثروته.

وأضاف المصدر، أن التحقيقات تجرى بناء على البلاغ رقم 175 لسنة 2012، المقدم لإدارة الكسب غير المشروع، والمقدم ضد رئيس حزب الوفد الدكتور حول تضخم ثروته، وإهدار أموال حزب وصحيفة “الوفد”.

وأشار المصدر، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر إحالة البلاغ للنائب العام، الذي أحاله بدوره للأموال العامة .

ويذكر ان، فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد والمرشح لرئاسته، قد شن هجوما على الدكتور السيد البدوى الرئيس الحالى لحزب الوفد بإهدار 74 مليون جنيه من ودائع الحزب، بسبب تعاقده بصورة منفردا، وبالأمر المباشر مع أحد شركات الدعاية والإعلان للحصول على الإمتياز الاعلانى لجريدة الوفد، ولكن الشركة إمتنعت عن السداد مما أهدر ودائع مالية ظل الحزب يحافظ عليها منذ سنوات طويلة حيث كانت الودائع 92 مليون جنيه في آخر جمعية عمومية لوفد عقدت في 2010، تبقى منها حاليا 18 مليون جنيه فقط.

ومن المنتظر أن تجرى انتخابات الوفد على موقع رئيس الحزب الجمعة المقبلة ، حيث يتنافس البدوي وبدراوي على رئيس الحزب.