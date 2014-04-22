ما سرّ توجّه نسرين طافش إلى دبي لأسبوع واحد فقط ؟!

سافرت الفنّانة السّوريّة نسرين طافش منذ أيّام إلى مدينة دبي، بهدف عقد مؤتمر صحفي حول حصولها على لقب "سفيرة الإنسانيّة"، جرّاء تعاونها مؤخّراً مع إحدى المؤسّسات الإنسانيّة.

وعلمت "سيّدتي نت" من مصادر خاصّة أنّ طافش ستقضي قرابة الأسبوع في مدينة دبي ريثما تنتهي من عقد مؤتمرها الصّحفي، لتعود بعدها إلى بيروت مباشرةً لاستكمال تصوير مشاهدها في المسلسل العربي المشترك "حلاوة الروح" للمخرج التّونسي شوقي الماجري، عن نص للكاتب السّوري رافي وهبي.

وفي السّياق ذاته، قام معجبو نسرين بإطلاق حملة عبر موقع "تويتر"، بعنوان"#نسرين_طافش_سفيرة_الإنسانيّة".

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