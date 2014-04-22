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بالصور..مؤتمر حاشد لدعم السيسي بالإسماعيلية بمشاركة كبري العائلات والقبائل العربية

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بالصور..مؤتمر حاشد لدعم السيسي بالإسماعيلية بمشاركة كبري العائلات والقبائل العربية بالصور..مؤتمر حاشد لدعم السيسي بالإسماعيلية بمشاركة كبري العائلات والقبائل العربية

واعلن عباس هويشل البياضي ،المنسق والمنظم العام للمؤتمر ، إرسال برقية للسيسي ، بتأييده بإسم الآلاف من أبناء المنطقة والقبائل العربية والوبوف خلفه حتي نجاحه بالانتخابات ، وبدء إقامة عشرات المؤتمرات الجاهمة له ، مؤكدا ان إرادة أمة ، لانه انقذ والعرب من الاستعمار الجديد.

وشارك بالمؤنمر تكتاات وائتاافات ثورية وشبابية بجانب ائتلاف القبائل العربية ،وعدد من الشخصيات العاكة والقيادات الشعبية منها العمدة انور ابو جايد ،والمرشح الرئاسي المحتمل السابق فوزي الطحان الشي تنازل للسيسي وابو ناصر العيادي مؤسس الجبهة الوطنية للصالح العام،واحمد المياح منسق حملة ارادة شعب ،وياسر الساعي منسق الاسماعيلية ، والغنان هاني عبد القادر ، والفنان سيد ممدوح بطل مسلسل سلسال الدم ، واللذين اعلنا مبايعة الفنانين مثل باقي الشعب للسيسي من اجل الاستقرار.

والجدير  بالذكر أن جميع الحضور وقفوا دقيقة حداد ، علي ارواح شهداء الجيش والشرطة والمواطنيين ضحايا الإرهاب، مرددين النشيد الوطني كما انطلقت اغنبة تسلم الايادي ، وسط تفيق الحضور رافعين اعلام مصر وصور السيسي.

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