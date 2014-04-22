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البترول: زيادة أسعار الغاز لتحقيق “العدالة” .. والصعيد لا يعاني نقصاً في البنزين

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البترول: زيادة أسعار الغاز لتحقيق “العدالة” .. والصعيد لا يعاني نقصاً في البنزين البترول: زيادة أسعار الغاز لتحقيق “العدالة” .. والصعيد لا يعاني نقصاً في البنزين

 

أزمة البنزين

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن قرار بتحريك الغاز محاولة لتحقيق العدالة النسبية في استخدام الغاز الطبيعي.

وأضاف عبد العزيز في لقائه علي قناة MBC ، أنه لابد من إيجاد آلية جديدة لإيصال الدعم لمستحقيه، مضيفا أن الوزير نفي نفيا قاطعا أي زيادة في أسعار البنزين.

وتابع عبد العزيز، أن زيادة أسعار المنتجات البترولية ليس قرار وزارة بعينها ولكن يتم وفقا لدراسات وتصورات علمية ، لافتا أن 90% من البنزين يستخدم من الناتج المحلي ، و يتم استيراد الباقي ، مشيرا إلى أن الصعيد لا توجد به أزمة نقص للبنزين وزياة الطلب علي بنزين 80 تسبب زحاما علي محطات الوقود.

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