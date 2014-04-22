الهلباوي: سأدعم السيسي بكل قوة ليقود الحلم العربي

قال الدكتور كمال الهلباوى إن الدول العربية جميعًا في حاجة إلى وجود حلم عربى يجمعهم كقوة واحدة في مواجهة المؤامرات التي تواجهها الأمة العربية، وهذا الحلم سيتحقق تحت راية المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية.

وطال الهلباوى خلال كلمته بالمؤتمر الذي تعقده حملة “كمل جميلك” بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة المشير السيسي أن يتخذ كل الوسائل لحماية البلاد من الإرهاب الأسود الذي تواجهه من إسقاط جماعة الإخوان في 30 يونيو الماضى، مؤكدًا أنه يدعمه بكل قوة في الانتخابات المقبلة لإنقاذ البلاد وإخراجها من الكبوة التي تمر به.