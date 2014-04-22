مختار: استغلينا ' لخبطة ' دفاع الزمالك للفوز برباعية

أكد مختار مختار المدير الفني لبتروجيت أن فريقه استغل ارتباك دفاع الزمالك ليلحق به الهزيمة الكبيرة.

وتغلب بتروجيت على الزمالك 4-2 في الجولة 17 من الدوري الممتاز مساء الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس.

وقال مختار في تصريحات تلفزيونية "توقعت الفوز على الزمالك، ولكني لم أتوقع النتيجة الكبيرة".

وتابع "أخبرت لاعبي فريقي أن الزمالك سيضغط وقد يتقدم علينا وعلمتهم كيف سنتعامل مع الأمر بعد ذلك".

وتقدم الزمالك بهدف عن طريق دومينيك دا سيلفا قبل أن يرد بتروجيت بثلاثية.

وأضاف بتروجيت "استغلينا (لخبطة) دفاع الزمالك لإحراز أربعة أهداف وكان يمكننا إحراز ثلاثة أهداف أخرى".