مي سكاف: شخص بذيء اخترق صفحتي..وموقفي من الثّورة واضح

أكّدت الفنّانة السّوريّة مي سكاف تعرّض صفحتها الشّخصيّة على موقع "فيسبوك" للاختراق، ووصفت عمل منتحل الشخصية بالعهر والبذاءة، سيّما أنّه حاول تشويه موقفها من الثّورة السوريّة.

ولم تستغرب سكاف تعرّض حسابها الشّخصي على الموقع الأزرق لـ "التّهكير"، وقالت في تصريحات حصريّة لـ "سيدتي نت"، "لا أستغرب أبداً تعرّض صفحتي للاختراق لكي يقوموا بتشويه صورتي أمام النّاس، فأنا لم ولن أغيّر موقفي الدّاعم للثّورة السّوريّة منذ الأيام الأولى لانطلاقها، وأعتقد أنّ موقفي هذا أصبح معروفاً وواضحاً لدى الصّحافة ولدى الجميع".

وفي السّياق ذاته، أشارت سكاف والتي كانت تتواجد بموقع تصوير مسلسل "طوق الإسفلت" أنّها علمت من خلال اتّصال أصدقائها بها عن خبر سرقة الصّفحة، سيّما أنّها خرجت منذ الصّباح لموقع التّصوير ولم يتثنَّ لها الاطّلاع على ما جرى بالصّفحة، موضّحة أنّها لم تستعد صفحتها الشّخصيّة حتّى اللّحظة".

وكان منتحل شخصيّة سكاف على "فيس بوك"، أعلن عبر صفحتها موقفاً مضاداً لموقفها المؤيّد "للثورة السوريّة"، وكتب "لا تستغربون كلامي، فقد بلغ السيل الزّبا، من صفحتي الرسميةّ والوحيدة، أؤكّد أنني أخطأت عندما وقفت في صفوف ثورة مزيفة لا تحمل للشعب السوري إلا العداء، ثورة يقودها لصوص وتجار مخدّرات، يتطلّعون إلى مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة سورية وشعبها، بعد أكثر من ثلاث سنوات؟".

وتابع منتحل شخصيّة مي بالكتابة على "فيس بوك" "ماذا حملت تلك الثورة سوى الخراب والدمّار؟ القتل والموت لشعب كان يتغنّى بالأمان الذي يعيشه على مدار سنوات، أتبرّأ من هذه الثورة البغيضة أتبرّأ ممن يقبض بالدولار ليبيع بلده، أتبرّأ ممن يحمل لواء الإسلام بشعارات عدائية جهادية أعادت البلد إلى العصور الحجرية، نعم سأعود إلى بلدي، سأعود إلى حضنها، ونادمة كل النّدم على كل لحظة قضيتها في الدفاع عن الفورة.، إنها فورة وليست ثورة، ولا تحمل أية مبادئ ثوريّة، دمتم بخير وعاشت سورية".

يشار إلى أنّ الفنّانة السّوريّة مي سكاف تعتبر من أبرز الفنّانات المعارضات للنّظام في سوريّا، وتقيم حاليّاً في العاصمة الأردنيّة عمّان.

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