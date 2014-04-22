«اليونيسيف»:وضع الأطفال في جنوب السودان «خطير للغاية»

أكد كريستوف بوليراك، المتحدث باسم منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة «يونيسيف»، الثلاثاء، أن اكثر من 470 ألف طفل أقل من سن 5 سنوات يواجهون مخاطر كبيرة بسبب سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في الدولة الأفريقية المضطربة.

وقال «بوليراك» إن هناك أكثر من 50 ألف طفل قد يتعرضون للموت لنفس السبب بنهاية العام الحالي إن لم تتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الموقف، مشيراً إلى أن الصراع الدائر في دولة جنوب السودان منذ شهور جعل أكثر من 3,7 مليون شخص يواجهون حالة من الخطر الكبير بسبب انعدام الأمن الغذائي في البلاد .

من ناحية أخرى، شدد «بوليراك» على أن الوضع بالنسبة للأطفال في جنوب السودان أصبح خطيراً للغاية، حيث باتوا في صدارة ضحايا الصراع الدائر.

وأشار ممثل «اليونسيف» فى جنوب السودان، جوناثان فايتش، إلي أن لدى المنظمة الدولية تقارير موثقة تفيد بأن طرفي الصراع من القوات الحكومية والمتمردين يقومون بتجنيد الأطفال وحيث شوهد المئات منهم يرتدون الزى العسكري ويتلقون التدريبات في الوحدات العسكرية.

وقال «فايتش»: «العدد الدقيق للأطفال المجندين في الصراع هو كبير جداً إن كان لا يمكن حصره الآن بسبب الوضع الأمني في البلاد»، مشيراً إلي أنه منذ بدأ الصراع في ديسمبر 2013، تم توثيق زيادة كبيرة في عدد الحوادث التي يتعرض لها الأطفال في دولة جنوب السودان وتنتهك فيها حقوقهم.