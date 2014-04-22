صورة المتهم الكندي بقضية «خلية ماريوت» كانت بجوار الرئيس مرسى والديب وأبو النجا وسيدة

أكد دفاع المتهم بيتر جريس الإسترالى في قضية خلية ماريوت أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أن المضبوطات التى يتم عرضها الان لا تخص المتهم وقد اثبت ذلك فى التحقيقات وتم عرض بعض الصور تبين أن بها المتهم محمد فاضل مع الرئيس السابق محمد مرسى فى أحد المساجد وايضا صورة لخيرت الشاطر ومكتوب عليها المرشح الرئاسى لمصر وصورة أخرى للسيسى وهو يرتدى الزي الميري وعلية شعار رابعة بالون الأحمر وصور لبعض حرائق وخاصة المجمع العلمى وصورة أخرى للمتهم فاضل مع فريد الديب وأخرى مع عارى من الاعلى ومع إحدى السيدات ومع خالد أبو النجا الممثل.