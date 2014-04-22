جوارديولا: لن يأتي لاعب مثل ميسي

مدريد، (إفي): دافع المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، بيب جوارديولا عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريقه السابق برشلونة أمام الانتقادات التي وجهت ضده خلال الفترة الأخيرة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب سانتياجو برنابيو "لم أر في حياتي لاعبا مثله، ولا أعتقد أنه سيوجد في الأساس لاعب مثله في المستقبل".

وأضاف المدرب الإسباني "رأيي فيه واحترامي له سيظل ثابتا بغض النظر عن أي لحظة سيئة معينة قد يمر بها فريق معين".

وتابع جوارديولا أمام أسئلة الصحفيين المتكررة بخصوص الأمر "الحديث عن برشلونة ليس مريحا بالنسبة لي، أنا هنا من أجل نصف نهائي دوري الأبطال، لا أرغب في تشتيت نفسي أو أي شخص آخر".

وكان ميسي تعرض لسيل من الانتقادات مؤخرا بسبب تراجع مستواه التهديفي ومجهود في الملعب حيث توجه له انتقادات بأنه يوفر مجهوده لكأس العالم 2014 الصيف المقبل.