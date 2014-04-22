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الجمعة.. عمومية لـ"عمال مصر الديمقراطى" بحضور 170 نقابة عمالية

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الجمعة.. عمومية لـ"عمال مصر الديمقراطى" بحضور 170 نقابة عمالية الجمعة.. عمومية لـ"عمال مصر الديمقراطى" بحضور 170 نقابة عمالية

أعلن اتحاد عمال الديمقراطى عن عقد جمعية عمومية عادية تحت عنوان "حريتنا فى وحدة واستقلال نقاباتنا"، بحضور عدد من الرموز الوطنية والشخصيات العامة يوم الجمعة القادمة بنادى المحافظة خلف مبنى إدارة جامعة الإسكندرية .

وأضاف "الاتحاد" أن الجمعية ستكون بحضور مائة وسبعين نقابة تضم فى عضويتها ما يزيد عن ربع مليون عامل من القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال وجنوب الصعيد ومدن القناة وسيناء، ومن مختلف المجالات النقابية فى صناعات وطاقة ونسيج ونقل بحرى وبرى وجوى وسكك حديدية وتعليم وعمالة غير منتظمة وتمريض.

وأوضح "الاتحاد" أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن عرض تقرير النشاط عن الفترة السابقة، ومناقشة ميزانية الاتحاد وعرض التقرير المالى وموازنة العام الجديد، ومناقشة قرارات المجلسين العام والتنفيذى وإقرارها، مناقشة التعديلات على لائحة النظام الأساسى، مناقشة وإقرار خطة الاتحاد واللجان فى الفترة القادمة، مناقشة خطة الاتحاد للاشتراك فى أى اتحادات إقليمية أو دولية، ما يستجد من أعمال هذا .

ومن المقرر أن تنطلق الجمعية العمومية للاتحاد بكلمة رئيس الاتحاد يسرى معروف، ثم كلمة لمسئول منظمة العمل الدولية تليها قصيدة شعرية مهداة للعمال من الشاعر صلاح عبد الله، ثم كلمة من شاهندة مقلد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعبد الرحمن الجوهرى منسق عام حركة كفاية .

وأشار "الاتحاد" إلى أنه أرسل دعوات لكل من د. ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة ورؤساء الاتحادات العمالية المحلية والدولية، كما قدم اعتذارا لكافة الأحزاب السياسية حرصا على مبدأ استقلال الاتحاد عن أى شعارات حزبية.
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