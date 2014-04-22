أمن "القوى العاملة" يضبط شخصاً يبيع استمارات التوظيف الخاصة بالوزارة

أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن أجهزة الأمن بالوزارة ضبطت اليوم "الثلاثاء" شخصا يقوم ببيع استمارات التقدم لشغل الوظائف التى أعلنت عنها الوزارة، وتوزعها مجانا.

وطالبت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة من أجهزة الأمن بالوزارة بالتجول خارج أسوارها، وضبط أى شخص يقوم ببيع استمارات التقدم لشغل الوظائف.

وكانت الوزارة قد استأنفت اليوم قبول طلبات راغبى العمل على 32 ألفا و739 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى، بمرتب يتراوح بين 850 جنيها إلى 1500 جنيه، بديوان عام الوزارة.

وأشارت وزيرة القوى العاملة والهجرة إلى أن الوزارة ستستمر فى قبول طلبات راغبى العمل حتى نهاية يوم العمل غدا "الأربعاء"، وسيتم فرز الطلبات ومنح خطابات الترشيح فور غلق باب التقديم .

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