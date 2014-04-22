أخبار عاجلة

الأخبار - عرض للأزياء ذات الطابع الإسلامي لمصممي أزياء العالم فى كوالالمبور -
أليجري: نابولي لا يقل عن برشلونة في أي شيء -
فينجر: جماهير أرسنال اعتادت على المشاركة في دوري الأبطال بسهولة -
الإصابة تبعد «فاران» عن مباراتي بايرن ميونيخ وبرشلونة -
ريال مدريد يسعى للتعاقد مع خليفة مارسيلو من أتلتيكو مدريد -
الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر" -
الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أمن "القوى العاملة" يضبط شخصاً يبيع استمارات التوظيف الخاصة بالوزارة

Google+ Print
أمن "القوى العاملة" يضبط شخصاً يبيع استمارات التوظيف الخاصة بالوزارة أمن "القوى العاملة" يضبط شخصاً يبيع استمارات التوظيف الخاصة بالوزارة

أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن أجهزة الأمن بالوزارة ضبطت اليوم "الثلاثاء" شخصا يقوم ببيع استمارات التقدم لشغل الوظائف التى أعلنت عنها الوزارة، وتوزعها مجانا.

وطالبت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة من أجهزة الأمن بالوزارة بالتجول خارج أسوارها، وضبط أى شخص يقوم ببيع استمارات التقدم لشغل الوظائف.

وكانت الوزارة قد استأنفت اليوم قبول طلبات راغبى العمل على 32 ألفا و739 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى، بمرتب يتراوح بين 850 جنيها إلى 1500 جنيه، بديوان عام الوزارة.

وأشارت وزيرة القوى العاملة والهجرة إلى أن الوزارة ستستمر فى قبول طلبات راغبى العمل حتى نهاية يوم العمل غدا "الأربعاء"، وسيتم فرز الطلبات ومنح خطابات الترشيح فور غلق باب التقديم .
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365