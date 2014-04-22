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احتجاز متعب في قسم شرطة التجمع الأول بعد مشادة مع ضابط

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احتجاز متعب في قسم شرطة التجمع الأول بعد مشادة مع ضابط احتجاز متعب في قسم شرطة التجمع الأول بعد مشادة مع ضابط

دخل عماد متعب مهاجم الأهلي في مشادة مع ضابط شرطة، انتهت باحتجازه في قسم شرطة التجمع الأول.

وعلم FilGoal.com من مصادر داخل الأهلي أن متعب دخل في مشادة مع ضابط وأمين شرطة أثناء تواجده في منطقة التجمع الأول.

الأمر بدأ عندما أراد متعب أن يركن سيارته في مكان مخالف، وطلب منه أمين الشرطة أن يتحرك بالسيارة.. ولكن مهاجم الأهلي رفض.

ووقعت مشادة كلامية بين متعب والأمين، ليتدخل ضابط شرطة.

وتطورت المشادة إلى حد أن المهاجم الدولي السابق أخرج سلاح ناري لتهديدهما.

ولكن الشرطة نجحت في السيطرة على الموقف، لينتقل متعب إلى قسم شرطة التجمع الأول.

وأرسل متعب رسالة استغاثة إلى مسؤولي الأهلي للتدخل.

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