"نخيل" تستهدف المواهب الإماراتية الشابة في "معرض الإمارات للوظائف"

تسعى شركة "نخيل"، كبرى شركات التطوير العقاري في دبي إلى استقطاب المواهب الإماراتية الشابة وذلك من خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2014 والذي انطلقت فعالياته اليوم (الثلاثاء) في مركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف الشركة من خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف الممتد لثلاثة أيام، لتشجيع مواطني دولة الإمارات للإنضمام لشركة "نخيل" حيث أنها تدخل مرحلة جديدة من النمو والمتمثلة بمجموعة واسعة من المشاريع المستقبلية المبتكرة وأخرى هي قيد التنفيذ.

وسيتمكن الزائرين لجناح شركة "نخيل" الواقع في قاعة رقم 3 منصة رقم C3-1 للاستفادة من تقنية جديدة للهاتف الذكي والتي ستتيح الوصول الفوري إلى بوابة التوظيف الإلكترونية للشركة، والتي ستمكن بدورها الباحثين عن العمل من تقديم طلباتهم مباشرة في جناح الشركة، وذلك بهدف تحسين الكفاءة للحدّ من إهدار الورق، إلى جانب توفير الجهد والوقت.

وأعلنت "نخيل" أنها مهتمة بشكل خاص في المرشحين من حملة الشهادة الجامعية في التخصصات: الهندسة المدنية أوالمعمارية، والهندسة الكهربائية أوالميكانيكية، والمحاسبة، والمالية، بالاضافة إلى إدارة الأعمال.

و قال عبدالله علي بن زايد، المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة "نخيل": "يعتبر معرض الإمارات للوظائف فرصة مثالية للوصول إلى الفئة الشابة والموهوبين من مواطني دولة الإمارات والتي نسعى لاستقطابها في الشركة وذلك لنبني معاً نجاحات أكثر إبداعاً من خلال مشاريع جديدة ومبتكرة بما يتماشى مع أهداف النمو الاستراتيجي للشركة ومن بين تلك المشاريع: جزر ديرة، والمعالم الجديدة في "نخلة جميرا" ومجموعة من الفنادق والتي ستساهم جميعها في رؤية حكومة دبي السياحية لعام 2020."

"نحن نتطلع إلى الترحيب بالموظفين الجدد من الذين سيتم اختيارهم وذلك للالتحاق برحلة التألق والخبرة العملية المتميزة، حيث أن معرفتهم ومهاراتهم سوف تلعب دورا رئيسيا في مرحلة النمو المستقبلية للشركة، حيث أن توقيت المعرض بحد ذاته يعتبر مناسباً جداً لـ دبي وشركة "نخيل" على حد سواء. "

وتأتي مشاركة "نخيل" في معرض الإمارات للوظائف استكمالاً للحملة الواسعة التي أطلقتها مؤخراً لتوظيف مواطني دولة الامارات.