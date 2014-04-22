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فيليه السمك مع خلّ البلسميك:قليلة الدسم

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فيليه السمك مع خلّ البلسميك:قليلة الدسم فيليه السمك مع خلّ البلسميك:قليلة الدسم

المقادير:
-500 غرام من البطاطس صغيرة الحجم، مقطّعة إلى أنصاف أو مقطعة إلى قطع سميك
-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
-ملعقتان صغيرتان من الكمّون
-4x150 غراماً من فيليه السمك
-8 حبّات ناضجة من البندورة المقطعة إلى أرباع
-بضع أوراق من الشبت
-ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة
-خليط مؤلّف من ملعقة كبيرة من خل البلسميك وملعقتين من زيت الزيتون، عند التقديم

طريقة التحضير:
-تضاف البطاطس إلى قدر تحتوي على الماء المغلي المضاف إليه الملح، وتسلق لمدّة 10 دقائق. ثم، تصفّى.
2-يحمّى الفرن إلى حرارة 220 درجة مئوية، وتوضع فيه قدر لتحمى.
3-تضاف في قدر الفرن ملعقتان من الزيت والبطاطس المسلوقة والكمّون، وتحمّص لمدة 10 دقائق داخل الفرن.
4-توزّع الكميّة المتبقّية من الزيت على فيليه السمك، وتضاف إلى القدر، مع البندورة والشبث، على أن تكون فيليه السمك في الأعلى. تحمّص لمدة 8 إلى 10 دقائق، ثم ينثر الملح والفلفل الأسود، ويسكب خليط الخل والزيت عند التقديم.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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