فيليه السمك مع خلّ البلسميك:قليلة الدسم

المقادير:

-500 غرام من البطاطس صغيرة الحجم، مقطّعة إلى أنصاف أو مقطعة إلى قطع سميك

-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

-ملعقتان صغيرتان من الكمّون

-4x150 غراماً من فيليه السمك

-8 حبّات ناضجة من البندورة المقطعة إلى أرباع

-بضع أوراق من الشبت

-ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

-خليط مؤلّف من ملعقة كبيرة من خل البلسميك وملعقتين من زيت الزيتون، عند التقديم

طريقة التحضير:

-تضاف البطاطس إلى قدر تحتوي على الماء المغلي المضاف إليه الملح، وتسلق لمدّة 10 دقائق. ثم، تصفّى.

2-يحمّى الفرن إلى حرارة 220 درجة مئوية، وتوضع فيه قدر لتحمى.

3-تضاف في قدر الفرن ملعقتان من الزيت والبطاطس المسلوقة والكمّون، وتحمّص لمدة 10 دقائق داخل الفرن.

4-توزّع الكميّة المتبقّية من الزيت على فيليه السمك، وتضاف إلى القدر، مع البندورة والشبث، على أن تكون فيليه السمك في الأعلى. تحمّص لمدة 8 إلى 10 دقائق، ثم ينثر الملح والفلفل الأسود، ويسكب خليط الخل والزيت عند التقديم.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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