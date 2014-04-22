متمردو جنوب السودان: قتلى «بانتيو» جنود في حركة العدل والمساواة

نفى متمردو جنوب السودان الاتهامات الموجهة إليهم بضلوعهم في تنفيذ عمليات قتل استهدفوا فيها التجار السودانيين المتواجدين في «بانتيو» خلال عملية الاستيلاء على عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، الثلاثاء الماضي.

وأكد قائد القوة التي احتلت المدينة مؤخرًا أن من قتلوا مسلحين تابعين لحركة العدل والمساواة كانوا يقاتلون إلى جانب القوات الموالية للرئيس، سيلفا كير ميارديت.

وقال قائد المتمردين المسؤول عن اللواء العسكري الرابع في ولاية الوحدة، جيمس كوانج شول، إن تلك الاتهامات مجرد أكاذيب، موضحًا أنه لم يكن في بانتيو بعد دخولهم إليها أي من المدنيين السودانيين أو التجار.

وأضاف أنهم فروا جميعًا في الأسابيع الأولى من يناير الماضي، بعد اندلاع أعمال العنف بالبلاد.