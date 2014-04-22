واشنطن: إجراء انتخابات رئاسية في سوريا «محاكاة ساخرة للديمقراطية»

اعتبرت الولايات المتحدة، الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سوريا في 3 يونيو هي «محاكاة ساخرة للديموقراطية»، مؤكدة أن هذه الانتخابات «لن تكون لها أي مصداقية أو شرعية سواء في داخل سوريا أو خارجها».

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إن «الأسد يستهزئ بما يدعيه هو نفسه بأنه زعيم منتخب ديمقراطيا».

واضاف أن «إجراء استفتاء رئاسي، لأن هذا ما سيكون عليه الأمر، هو محاكاة ساخرة للديمقراطية ولن تكون له أي مصداقية أو شرعية سواء في داخل سوريا أو خارجها».

وادى النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011 إلى سقوط أكثر من 150 ألف قتيل وفرار 2.5 مليون سوري من البلاد ونزوح 6.5 مليون داخل الحدود.