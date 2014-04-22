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Kate Middleton تستكمل جولتها الملكية بأناقة

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Kate Middleton تستكمل جولتها الملكية بأناقة Kate Middleton تستكمل جولتها الملكية بأناقة

استعرضنا في السابق أجمل إطلالات دوقة كامبريدج Kate Middleton خلال جولتها الملكية مع زوجها الأمير ويليام "شاهديها هنا"، ويبدو أن الدوقة تستكمل جولتها بأناقتها المعهودة، حيث شاهدناها بإطلالات ساحرة مؤخراً.

في إحدى إطلالاتها اختارت الدوقة فستاناً جميلاً بقصة ملفوفة وطبعات كحلية مميزة من المصممة Diane von Furstenberg، كما لفتنا اختيارها المميز لفستان أنيق يجمع بين أناقتها الملكية وستايل الشواطئ الغير متكلف من "Zimmermann".

أما اختيارها المفاجئ بالنسبة لنا فكان الفستان الأصفر المشرق الذي أعطاها لوكاً متجدداً، وقد حمل هذا الفستان توقيع المصممة Roksanda Ilincic.

شاهدي معنا كيف استكملت جولتها بأناقة، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي