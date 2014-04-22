المدينة المنورة تواجه نقصاً بالمياه بنسبة 30%

المدينة المنورة - سالم الأحمدي، خالد الزايدي

تواجه المدينة المنورة نقصاً بالمياه بنسبة تصل إلى 30 % خلال فترة أعمال الصيانة الدورية لمحطات التحلية استعدادا لفصل الصيف وشهر رمضان المبارك وموسم الحج، وبحسب مدير عام المياه بالمنطقة المهندس صالح جبلاوي فإن التنسيق مستمر بين المديرية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير أكبر كمية ممكنة من المياه مثمناً الجهود التي تبذلها المؤسسة في أعمال الصيانة الضرورية والمهمة لمحطات التحلية والتي بدأت من 5/6/1435ه وتستمر لمدة (24) يوما تنقص خلالها المياه الواصلة بنسبة 30% ولمواجهة هذا النقص خلال فترة الصيانة وضعت المديرية خطة تشغيلية تتناسب مع كميات المياه المتاحة وذلك بتشغيل شبكات المياه بنظام المناوبات وتوزيعها على الأحياء وفقاً للكثافات السكانية بالإضافة إلى جاهزية أشياب المديرية الموزعة على أنحاء المدينة، وهي الشيب الرئيسي بمجمع المديرية بقباء الذي يعمل على مدار الساعة بالإضافة إلى شيب العزيزية بغرب المدينة المنورة، وشيب حي الجرف بطريق تبوك، وشيب المطار بطريق المطار، وشيب المحاميد على الطريق الدائري الثالث، مهيبا بكافة المواطنين والمقيمين ضرورة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وعدم الإسراف في استخداماتها وتوعية الأسرة والأبناء بذلك امتثالا لتعاليم ديننا الحنيف وتنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر-حفظهم الله- مبيناً أن المديرية توزع أدوات الترشيد على المواطنين والمقيمين بالمجان من خلال التوعية والترشيد بالمديرية. يذكر أن المديرية سبق وأن وحدت أسعار بيع المياه بالصهاريج بسعر (6) ريالات للمتر المكعب بما يساوي (72) ريالاً للصهريج سعة (12) مترًا مكعبًا وذلك للصهاريج التابعة لمقاولي المديرية وبسعر (9) ريالات للمتر المكعب أي بما يساوي (108) ريالات للصهريج سعة (12)مترًا مكعبًا للصهاريج الخاصة وذلك بناءً على التسعيرة الموحدة بموجب محضر اللجنة المشكلة لتسعير الصهاريج الأهلية والموافق عليه والمعتمد من سمو أمير المنطقة.