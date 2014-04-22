وزير المياه يستقبل رئيس وأعضاء بلدي حوطة بني تميم ويطلع على احتياجات المحافظة

حوطة بني تميم - خالد بن محمد تصوير - زيد المسعود

استقبل وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين رئيس وأعضاء المجلس البلدي في محافظة حوطة بني تميم في مكتبه بالوزارة وذلك بحضور نائب مدير عام المياه في منطقة الرياض. حسين بن محمد الحسين وقد رحب معالي الوزير برئيس المجلس البلدي في حوطة بني تميم علي بن عبدالله آل مغيرة وبأعضاء المجلس حيث قام رئيس المجلس البلدي بإطلاع الوزير على أهم احتياجات ومتطلبات المحافظة. والتي منها حاجة المحافظة لإنشاء عدد من السدود، وكذلك تأخر تنفيذ مشروع خطوط نقل المياه وشبكة توزيعها. وكذلك سرعة طرح محطة الصرف الصحي مع الخطوط الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وإنجاز محطة توليد الكهرباء الخاصة بمحطة التنقية بالمحافظة، وكذلك ضرورة العمل على إيجاد خزان أرضي استراتيجي بالمحافظة للاستفادة منه واهمية تحويل الشبكات الهوائية للكهرباء إلى أرضية.

من جانبه أفاد عضو المجلس والمتحدث الإعلامي للمجلس فهد بن زيد السبيعي أن معالي الوزير أوضح أنه تم فتح مظاريف شبكة الصرف وأن محطة الصرف الصحي تحت إجراءات الترسية وأنه تم سحب مشروع مياه متعثر وتم ترسيته على مؤسسة أخرى وقال إن معاليه وعد بمعالجة ودراسة ما قدمة المجلس وفي نهاية الزيارة شكر رئيس وأعضاء المجلس البلدي معالي الوزير على حسن الاستقبال وعلى اهتمامه باحتياجات المحافظة.