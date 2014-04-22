شركة "توى" العالمية تعتبر الأقصر من أهم مقاصدها السياحية بصيف 2015

أعلنت شركة "توى"، التى تعد من أكبر الشركات السياحية فى العالم، عن إطلاق كتالوجها السياحى لموسم صيف 2015 بمدنية الأقصر، بحضور 150 إعلاميًا ألمانيًا فى 6 نوفمبر المقبل.

وقال محمد جمال المستشار السياحى بألمانيا، إنه تم الاتفاق مع الشركة لإعلان كتالوجها الصيفى لأهم المقاصد السياحية التى تسوق لها، وعلى رأسها المقصد السياحى المصرى بمدنية الأقصر، لتنشيط حركة السياحة الوافدة إليها، تماشيًا مع سياسة وزارة السياحة لدفع الحركة للمدن السياحية المصرية.

وأوضح جمال، فى تصريحاتٍ له، أن "توى" قررت عقد مؤتمرها السنوى الخاصة بمكاتبها السياحية بمدنية الغردقة بمشاركة ألف شركة ألمانية فى نهاية نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى عزم الشركة تنظيم برامج تدريبية إلكترونية لأكثر من 8 آلاف شركة للتعريف بمصر سياحياً بداية من شهر يونيو المقبل، بالإضافة لتنظيم 50 ورشة عمل، للرد على أى استفسار للزوار فى 50 مدينة ألمانية.