بالصور.. مؤسسة "شباب بتحب مصر" توزع ملصقات عن الاستفادة من المخلفات

استقبلت أمس مؤسسة شباب بتحب مصر بجناحها بمعرض زهور الربيع، رؤساء أحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية، وناقشت المؤسسة معهم دور منظومة فصل المخلافات من المنبع التى تقوم المؤسسة للترويج لها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتوعية والإعلام بوزارة البيئة.

كما قامت المؤسسة بتوزيع الآلاف من الملصقات حول منظومة الفصل من المنبع داخل حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة ومحمية وادى الريان بالفيوم.

وقال أحمد فتحى رئيس المؤسسة، فى بيان أمس، إن فريق عمل المؤسسة قام بتوزيع كميات كبيرة من ملصقات الفصل من المنبع على زوار حديقة الأورمان، أثناء أعياد الربيع، وقام فريق التوعية بالمؤسسة بشرح المنظومة ودورها فى تنمية الاقتصاد والاستفادة من المخلفات.



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