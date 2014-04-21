حجز 36 صياد مصريا بعد الإفراج عنهم لأسباب غير معلومه باليمن

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين، أنه بعد أن تم إصدار قرار من قبل السلطات اليمنية بالإفراج عن 36 صياد الأسبوع الماضي ، وتحديد يوم الأحد الماضي عودتهم على خطوط الطيران، فوجيء الصيادين يوم الأحد بقرار احتجازهم من جديد دون إبداء أسباب مما وضع علامات إستفهام كثيرة.

وأضاف نصار، بعد أن عمت الفرحه في كفر الشيخ وأهالي الصيادين بقرية برج مغيزل التابعة لمركز البرلس بعودهم تحول الفرح إلي حزن شديد وأصبح القلق والخوف أكثر مما مضى.

وتابع نصار: اتصلنا كممثلين لنقابة الصيادين بالمحامية الموجوده هناك والتي أبدت تخوفها من الإجراءات الغير مفهومه وليس لها أي مبرر وقالت أن الصيادين مهددون بإستمرار احتجازهم لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وأضاف نصار: أصيب الصيادين هناك بحالة نفسية سيئة وبدأ عليهم حالة اعياء شديد وخوف من المصير المجهول لذلك أطالب تدخل القيادة السياسية وعلى رأسهم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لاعادة هؤلاء الصيادين إلي أرض الوطن.