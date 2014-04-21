حملة لإزالة 6 تعديات على أملاك الدولة وعشرات المخالفات بالشوارع بمطروح

أعلنت مديرية أمن محافظة مرسى مطروح، عن قيام حملة مكبرة ،اليوم الأثنين، اشترك فيها أجهزة المديرية المختلفة مدعومة بالقول الأمني و قوات الأمن بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح، لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات، ورفع الإشغالات من على الأرصفة والطرقات وكورنيش البحر، وإزالة التعديات الواقعة على أراضى الدولة والمباني المقامة بدون ترخيص، وأسفرت الحملة عن إزالة 6 أساسات مباني وعشرات المخالفات والضبطيات .

وأسفرت الحملة، عن إزالة 6 أساسات مباني لمنازل وإشغالات طريق الكورنيش، كما تم تحرير 49 محضراً متنوعا عبارة عن عدد 27 محضر إشغال طريق، و 17 محضر بائع متجول و 5 محاضر كشك بدون ترخيص، وتم ضبط 6 مخالفات متنوعة بإجمالي 22 حالة مضبوطات، سلمت لمجلس مدينة مطروح وضبط عدد 6 دراجة بخاريه بدون ترخيص و12 دراجة تأجير بدون ترخيص من أمام أحد المحلات .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيالهم جارى استمرار الحملات اليومية من جانب المديرية لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لمحاولات الخروج على القانون .​