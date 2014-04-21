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أحمد حسن مكى من لبيبا :فضلت الأهلى على الزمالك

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أحمد حسن مكى من لبيبا :فضلت الأهلى على الزمالك أحمد حسن مكى من لبيبا :فضلت الأهلى على الزمالك

أحمد حسن مكى

بات أحمد حسن مكى مهاجم أهلى طرابلس الليبى على بعد خطوة واحدة من الانضمام لصفوف الأهلى المصرى وذلك بعد الوصول لاتفاق نهائى بين الطرفين ومن المقرر أن يتم الاعلان عن الصفقة بشكل رسمى  خلال الساعات المقبلة .

وأكد مكي  فى تصريح لـ “ona” أن مفاوضات الأهلي لضمه  كانت أكثر جدية من الزمالك، مؤكدا أن مسئولي القلعة الحمراء اقتربوا من حسم صفقة انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة., مشيرا إلى أن مفاوضات الزمالك معه بدأت مؤخرا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، وليس عن طريق مسئولين بالقلعة البيضاء.. مضيفا أن أنه أصبح قريبا من الانتقال لصفوف الأهلي وسيتم حسم كافة الأمور الخاصة بالصفقة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف مهاجم أهلى طرابلس من لبييا  انه فضل الأهلى عن اى ناد آخر نظرا لكون الأحمر من أكبر الأندية فى أفريقيا ويتمتع بشعبية جارفة فى العالم كله . ويتعامل مع اللاعبين بشكل احترافى بالإضافة إلى أنه دائما يدخل أى  بطولة من أجل التتويج بها  بها  .مؤكدا أن اللعب للأهلى شرف كبير .

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أونا