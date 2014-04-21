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مقتل وإصابة 19 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الصدر شرقي بغداد

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مقتل وإصابة 19 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الصدر شرقي بغداد مقتل وإصابة 19 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الصدر شرقي بغداد

تفجيرات العراق

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين، بأن 19 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة في شارع الفلاح بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من حسينية الزهراء في شارع الفلاح بمدينة الصدر شرقي بغداد انفجرت مساء اليوم الاثنين ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة .

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية فرضت طوقا حول مكان الحادث ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى التلقي العلاج وجثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي .

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت اليوم مقتل وإصابة 11 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الشعب، كما قتل وأصيب 7 أشخاص أغلبهم من الجنود إثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة المدائين ، فيما قتل وأصيب 14 مسلحا ينتمون الى تنظيم داعش وتدمير عجلتين لهم خلال اشتباكات مع قوات الجيش العراقي، كما قتل موظف ومدني في هجوم باسلحة كاتمة للصوت بمنطقة الغزالية .

أ ش أ

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