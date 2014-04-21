أزار يصل مع تشيلسي لمدريد .. وإيتو يغيب

سافر البلجيكي إدين أزار نجم تشيلسي مع فريقه إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة أتليتكو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم غيابه عن التدريب الأخير قبل السفر.

ويستضيف أتليتكو فريق جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء في ذهاب نصف النهائي.

ويعاني أزار من إصابة قوية في السمانة، تعرض لها في مواجهة باريس سان جيرمان في ربع النهائي.. ومن وقتها يغيب عن تدريبات الزرق.

وذكر الموقع الرسمي لتشيلسي أن أزار سافر مع الفريق إلى مدريد، ومن المنتظر أن يخضع لاختبار طبي صباح الثلاثاء.

ولم يستطع صامويل إيتو مهاجم الفريق السفر مع البعثة بسبب عدم تعافيه من كدمة في الركبة.

فيما ظل برانسلاف إيفانوفيتش الظهير الأيمن في لندن بسبب إيقافه لمباراة، برفقة الثنائي محمد صلاح ونيمانيا ماتيتش كونهما لا يحق لهما المشاركة مع تشيلسي في المسابقة بعد خوض مباريات مرحلة المجموعات مع فريقيهما بازل وبنفيكا قبل الانتقال للزرق.