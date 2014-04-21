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كروز: أفكار جوارديولا تختلف عن باقي المدربين .. وألابا: تطورت منذ وصوله

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كروز: أفكار جوارديولا تختلف عن باقي المدربين .. وألابا: تطورت منذ وصوله كروز: أفكار جوارديولا تختلف عن باقي المدربين .. وألابا: تطورت منذ وصوله

إفي - قال لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني توني كروز إن أفكار مدرب فريقه، الإسباني بيب جوارديولاـ تختلف عن باقي المدربين، مشيرا إلى أنه "أسلوبه يتوافق مع طريقة لعبه".

وقال كروز في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الالكتروني "إنه مدرب صاحب أفكار جديدة ومختلفة عن البقية، لدينا لاعبين يتمتعون بالمرونة وهذا أمر هام، على الصعيد الشخصي أستمتع باللعب تحت إمرته لأن أسلوبه يتوافق مع طريقة لعبه".

من ناحيته أشار الظهير الأيسر النمساوي، ديفيد آلابا في حوار آخر مع نفس الموقع إلى أن مستواه تحسن كثيرا منذ وصول جوارديولا.

وصرح آلابا "لقد اكتسبت الكثير من الثقة وأنا أحاول القيام في الملعب بما يطلبه مني المدرب، أعتقد أنه في ظل وجوده بدأت أشارك بصورة أكبر وبالأخص في الناحية الهجومية".

وضمن بايرن ميونخ التتويج بلقب البوندسليجا هذا الموسم كما أنه تأهل لنهائي كأس ألمانيا، وسيخوض الأربعاء ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو.

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